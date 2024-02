Video: achter de schermen bij de brandweerduikers in Utrecht

De brandweer is natuurlijk bekend van het blussen van branden, maar de Veiligheidsregio Utrecht heeft nog veel meer specialiteiten. Zo is er het Hoogtereddingsteam, de Rietenkapbrandbestrijding en de Waterongevallenbestrijding.

Stel je voor: je valt plotseling in het water, omgeven door duisternis en een zee van onzekerheid. Voor het duikteam van de brandweerpost Leidsche Rijn in Utrecht zijn dit de momenten dat ze in actie komen. DUIC nam een kijkje achter de schermen bij het duikteam van Leidsche Rijn.

Deze video is gemaakt door Jacco Krom voor HUB Utrecht.