Video: Achtervolging door Utrecht eindigt in sloot in Lunetten

Politievlogger Jan-Willem heeft zondag een video op zijn YouTube-kanaal gepubliceerd waarin te zien is hoe een achtervolging eindigt in een sloot in Utrecht. De bestuurder, die onder invloed was van cocaïne, moest uiteindelijk door de brandnetels op de kant klimmen.

Het fragment begint bij station Utrecht Centraal. Agenten in een voertuig zijn opgeroepen te assisteren bij een achtervolging. Vervolgens rijden ze met loeiende sirenes in de richting van Lunetten.

Op de Simplonbaan zetten ze hun auto dwars over de weg om de verdachte tot stoppen te dwingen. De bestuurder in de Mercedes kiest er echter voor om de wijk in te slaan en daar gaat het mis. Hij verliest de macht over het stuur en de auto belandt deels in het water.

Taser

Met getrokken stroomstootwapens dirigeren de agenten de verdachte het water uit. Aan de kant kan hij in de boeien worden geslagen. De bijrijder, die het op een lopen had gezet, kon ook snel in de kraag worden gevat.

De bestuurder bleek onder invloed te zijn van cocaïne. Er is tegen hem een proces-verbaal opgemaakt voor rijden onder invloed, het negeren van een stopteken, meer dan 50 kilometer per uur te hard rijden en verschillende andere overtredingen. Het rijbewijs is ingevorderd.

De achtervolging begint op 4:14.