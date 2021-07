Video: bestuurder crossmotor glijdt onderuit na achtervolging door Zuilen

Opnieuw heeft de politie een video gedeeld van een bestuurder van een crossmotor die aan agenten wilde ontkomen. Na een achtervolging door de Utrechtse wijk Zuilen, gleed de bestuurder uiteindelijk onderuit op een brug aan de Keulsekade.

Het incident gebeurde woensdag. Agenten zagen een crossmotor zonder kenteken tegen de rijrichting over het fietspad rijden. Toen de bestuurder van de motor de politieauto had opgemerkt, ging hij er met hoge snelheid vandoor.

Tijdens de achtervolging werd assistentie opgeroepen van andere eenheden en ook de politiehelikopter. Uiteindelijk bleek de extra inzet niet nodig omdat de bestuurder onderuitgleed.

De politie schrijft op sociale media dat ze de verdachte daarna hebben behandeld als slachtoffer. “Zo hebben wij de bestuurder gestabiliseerd waar nodig, een isolatiedeken aangeboden tegen de regen en de ambulance laten komen om eventuele verwondingen te laten behandelen. […] Op wat kleine verwondingen na, maakt de bestuurder het goed.” Tegen de bestuurder is een proces-verbaal opgemaakt en de motor is in beslag genomen.

Overlast

De politie zegt tot slot dat er in Zuilen veel overlast is van motorscooters en motoren die ‘zonder redelijk doel’ door de wijk scheuren. “Onze vele melders ervaren hierdoor veel overlast en het zorgt voor erg gevaarlijke situaties”, aldus de politie.

Eerder deze week verscheen ook al een video van een crossmotor die op de vlucht sloeg voor agenten. Ook deze man is aangehouden. De video van de achtervolging door Zuilen is onder dit bericht te zien.