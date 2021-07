Video: Busje brandt uit op Jaarbeursterrein

Op een van de parkeerplaatsen van de Jaarbeurs is donderdag een bestelbusje uitgebrand. De brand zorgde voor flinke vlammen en veel zwarte rook.

Het busje stond geparkeerd in de buurt van Kinepolis. Volgens een ooggetuige is het voertuig met een shovel verplaatst naar P3 bij de Jaarbeurs, maar een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht kon dat niet bevestigen.

Op videobeelden is te zien dat de brand woedt onder de motorkap van een zwart bestelbusje. Het is volgens de woordvoerder niet duidelijk hoe de brand is ontstaan, maar de brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Inmiddels is de brand geblust.

Video: Jorrit Strikwerda