Video: De klok van Bibliotheek Neude gaat op wintertijd

Het is sinds zaterdagnacht weer wintertijd en dat betekent dat de klokken een uur achteruit zijn gaan. Zo ook de klok van de grote hal in de nieuwe Bibliotheek Neude. Hier zie je hoe dat gaat.

In de nacht van zaterdag op zondag gingen de klokken weer een uur terug, naar wintertijd. Bij veel klokken gaat dat inmiddels automatisch, maar dat geldt niet voor de klok in de grote hal van de Bibliotheek Neude. De medewerkers van de bibliotheek lieten in een filmpje op Twitter zien hoe het wel gaat.

Tijd voor Winter Tijd! De grote klok in de hal van Bibliotheek Neude moest ‘even’ goed worden gezet. Hoe dat ging? Dat zie in dit filmpje: #wintertijd #klokverzetten #bibliotheekneude pic.twitter.com/0xg7DXYCjF — Bibliotheek Utrecht (@Bibliotheek030) October 26, 2020

Gesamtkunstwerk

Het ontwerp van de klok in Bibliotheek Neude is van architect Joseph Crouwel. Het gebouw is 100 jaar geleden gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. Het is een zogeheten Gesamtkunstwerk; een gebouw dat één geheel is met bijpassende kunst, ornamenten, meubels en gebruiksvoorwerpen.