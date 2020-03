Video: kijkje in het nieuwe trainingscentrum van Team Liquid in Utrecht

Team Liquid, een van de grootste en beste e-sportteams van de wereld, heeft een video gedeeld waarin te zien is hoe hun trainingscentrum in Utrecht eruit gaat zien. Later dit jaar opent het bedrijf de deuren in Het Platform aan het Stationsplein.

Victor Goossens, oprichter van Team Liquid, is opgegroeid in Utrecht en is ook zijn bedrijf hier gestart. Later is Team Liquid naar andere delen van de wereld verhuist. Nu komt het bedrijf dus weer terug naar Utrecht, maar blijft ook actief in andere werelddelen.

Goossens zei eerder tegen DUIC dat Team Liquid op zoek was naar een Europees trainingscentrum. “Ons bedrijf is de afgelopen jaren heel organisch gegroeid, we wisten dat de tijd was aangebroken om een Europees hoofdkwartier te zoeken. We waren op zoek naar een plek die echt bij ons past.” Uiteindelijk is de keus gevallen op Utrecht.

Enthousiast

Wethouder Klaas Verschuure zei eerder ‘superenthousiast’ te zijn dat Team Liquid terug naar de stad komt. “Het ecosysteem in Utrecht bestaat onder andere uit een startup community die zich heel erg richt op gaming. We hebben een grote creatieve industrie in Utrecht en dit past daar natuurlijk heel goed bij.”

Team Liquid won vorig jaar al enkele miljoenen dollars aan prijzengeld. Het team is het FC Barcelona of het Red Bull Racing in de e-sportwereld. Bekijk hieronder de video van het nieuwe trainingscentrum.