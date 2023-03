Video: Man die in Utrecht vanuit raam wapen richt op voorbijgangers aangehouden

De politie heeft zondag beelden gepubliceerd van een arrestatie uit 2021 in Utrecht. De verdachte richtte even daarvoor vanuit zijn woning een wapen op voorbijgangers.

Op 5 september 2021 kreeg de politie een melding over een man die vanuit zijn raam een vuurwapen zou richten op voorbijgangers. Meerdere agenten rukten vervolgens uit naar de woning boven het winkelcentrum in Lunetten en ook werd een arrestatieteam opgeroepen.

Toen de politie zich had opgesteld rondom het huis hing de man weer uit het raam met het wapen in zijn hand. Er werd besloten de omgeving verder af te zetten en te wachten op het arrestatieteam.

Op een gegeven moment kwam de man via de voordeur naar buiten, waar hij snel kon worden ingerekend. Het ging om een 44-jarige inwoner van Utrecht. Uiteindelijk bleek dat de man geen vuurwapen in zijn hand had, maar een veerdrukwapen.