Video: man steekt banden van Tesla lek in Utrecht

Op de website Dumpert is maandagavond een video verschenen waarin te zien is hoe iemand de banden leksteekt van een Tesla. Het voertuig staat geparkeerd bij Muziekhuis Utrecht aan de Loevenhoutsedijk.

Elon Musk, eigenaar van Tesla, heeft zich de woede van een deel van de wereldbevolking op de hals gehaald sinds hij zich actief en openlijk is gaan bezighouden met de politiek in de Verenigde Staten. Tijdens de campagne in aanloop naar de verkiezingen heeft hij de inmiddels tot president verkozen Trump gesteund.

Inmiddels is Musk adviseur van de president en geeft hij leiding aan de Department of Government Efficiency (DOGE), waar hij op een voortvarende manier de overheidsuitgaven probeert te beteugelen. Daarnaast bemoeit hij zich met de politiek in Europa. Dit doet hij onder andere via zijn eigen sociale media-platform X.

Waarschuwing FBI

Voor sommige mensen zijn dit redenen om Tesla’s te vernielen. Zo heeft de FBI gewaarschuwd dat deze vernielingen toenemen in de VS. Ook in Nederland zijn voertuigen het doelwit.

Op een video op Dumpert is te zien hoe een persoon een band leksteekt van een Tesla, die geparkeerd staat aan de Loevenhoutsedijk. In de beschrijving van de video is te lezen dan drie banden zijn vernield.