Video: Parachutisten boven de stad met Utrechtse vredesvlag

Twee parachutisten hebben op 2 kilometer hoogte boven de stad gevlogen met een Utrechtse vredesvlag om aandacht te vragen voor meer vrede en verdraagzaamheid in de wereld. De parachutisten hopen dat de beelden van hun actie mensen zullen inspireren.

De ‘Utrechtse’ vredesvlag is nog steeds populair, de poster van Marije Liewens en ontwerper van ontwerper Max Kisman is op een hoop plekken te vinden. Maar de poster was eerder niet zo hoog geweest.

De twee parachutisten kwamen op het idee voor de actie na een maken van een parachutesprong met een groep. Een van hen is Chris Mc Cabe: “Na afloop spraken we over dat zo’n sprong voor ons eigenlijk echt het ultieme gevoel van vrijheid is; daarboven in de lucht en dat vrijheid zo’n kwetsbaar goed is. Een vriend van mij heeft jaren in Kyiv gewoond en heeft daar ook moeten vertrekken door de oorlog. Helaas lijken er afgelopen tijd steeds meer en meer oorlogen ontstaan op de wereld. Oorlog ontstaat niet zomaar, dat begint met onverdraagzaamheid.”

Awesome Utrecht

De parachutisten deelde hun plan met het platform Awesome Utrecht dat ze steunde in het uitvoeren van het plan. Voor de vlag kozen ze het ontwerp van de bekende Peace Now-poster met de vormgeving van Max Kisman. Er hangen al ruim 22.000 van deze posters door heel Nederland. Mc Cabe: “Een mooie samenwerking.”

De boodschap die Mc Cabe wil geven is: “Ik denk dat het goed is om met elkaar te praten over vrede. Over de oorlogen ver weg, maar ook over hoe we hier dichtbij met elkaar omgaan. Zelf vind ik het belangrijk vaak stil te staan bij hoe goed we het hebben en hoeveel slechter we het zouden kunnen hebben. Soms weet je niet hoe goed je het hebt tot het er niet meer is. Dat is iets dat we met elkaar moeten koesteren.”