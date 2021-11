Video: Politie achtervolgt crossmotor die op de vlucht slaat in Utrechtse wijk Kanaleneiland

De politie heeft op YouTube een video geplaatst die onlangs werd opgenomen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. In de video is te zien dat een crossmotor door de wijk achtervolgd wordt door een motoragent.

De politie komt in de video af op een melding van overlast door een motor of scooter. Zodra de politie de bewuste crossmotor in zicht krijgt, gaat de bestuurder ervandoor. De motoragent zet de achtervolging in en moet een hoop snelle manoeuvres maken om de de wendbare crossmotor bij te houden.

Na een achtervolging van een paar minuten tussen auto’s door en over de stoep glijdt de crossmotor onderuit op de stoep naast een speeltuintje. De bestuurder gaat er te voet vandoor en laat zijn crossmotor achter. In de video is te zien dat daarna discussie ontstaat tussen omstanders en de politie.

De bestuurder van de crossmotor is niet meer aangetroffen, maar wel herkend door de wijkagent. Hij is later verhoord. Tegen de verdachte is proces-verbaal opgemaakt en de crossmotor is in beslag genomen en vernietigd.