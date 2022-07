Video: Politie achtervolgt scooterrijder door Utrecht

Politievlogger Jan-Willem heeft zondag een video van een achtervolging door Utrecht gepubliceerd. Een scooterrijder, die later te veel gedronken bleek te hebben, sloeg in de binnenstad op de vlucht voor agenten.

In het begin van het fragment is te zien dat een politieauto via de Nobelstraat naar de Burgemeester Reigerstraat rijdt en bij de rotonde nabij het Wilhelminapark de scooter in het vizier krijgt. De verdachte probeert in de straten van Oudwijk te ontkomen aan de agenten. Op een gegeven moment lukt het om de scooterrijder klem te rijden en kan Jan-Willem de verdachte naar de grond werken.

Na een blaastest bleek dat de verdachte te veel had gedronken. Er is een proces-verbaal opgemaakt en het rijbewijs is ingevorderd. Tot slot is ook de scooter in beslag genomen en heeft de bestuurder een aantal bekeringen gekregen vanwege de overtredingen die hij tijdens zijn vluchtpoging maakte.

Wanneer de beelden zijn opgenomen is niet bekend.