Video: Politie rukt uit voor onwel geworden bestuurder die ‘s nachts auto-ongeluk veroorzaakt in Utrecht

De politie in Utrecht heeft een video gedeeld van een nachtelijk auto-ongeluk. Enkele Utrechters werden opgeschrikt door een harde klap, als een automobilist twee geparkeerde auto’s ramt. Met de bestuurder blijkt het niet goed te gaan. In de video is te zien hoe twee agenten hem te hulp schieten.

Midden in de nacht krijgt de politie een melding van iemand die wakker werd van een harde klap. Hij kijkt uit het raam en ziet dat een bestuurder zijn auto heeft geraakt. Al snel krijgt hij de indruk dat het niet goed gaat met de bestuurder, want even verderop heeft hij al een andere auto geschampt.

Twee politieagenten gaan snel naar de plaats van het ongeval en vinden daar de bestuurder, die zegt geen lucht te krijgen. Ook lijkt het slachtoffer enkele keren buiten bewustzijn te raken. De politieagenten roepen daarom een ambulance op.

Een handvol buurtbewoners is naar buiten gekomen om de politie en het slachtoffer te ondersteunen. Niet veel later komt de ambulance om de bestuurder te behandelen. Hoe het nu met de automobilist gaat, is niet bekend.