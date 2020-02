Video: Politie schiet op rijdende auto bij winkelcentrum Overvecht na autokraak

De politie heeft vanmiddag op een rijdende auto geschoten in Overvecht. De toegang tot het winkelcentrum is afgesloten. Er zijn meerdere auto’s met schade te zien binnen de afzetting van de politie. Er is tevens een video opgedoken waarin iemand wordt aangehouden.

Op Twitter is een filmpje te zien van het incident. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Er is nog een tweede video opgedoken waarin iemand wordt aangehouden. Zie die video onder de onderstaande video.

Update 17.44 uur: De politie meldt dat twee personen op heterdaad betrapt werden bij het plegen van een autokraak.

“Toen de verdachten probeerden te vluchten zijn meerdere waarschuwingsschoten gelost. Een verdachte is aangehouden, naar de andere is de politie nog op zoek”, aldus de politie.

Het gebied wordt ruimer afgezet.

Zojuist in Utrecht Overvecht: meerdere schoten gelost bij het winkelcentrum. Vannacht was het ook raak even verderop. (Video via huisgenoot.) #Utrecht #Overvecht pic.twitter.com/5CH4mViFyX — William Spork 🇬🇷 (@WillemSpork) February 25, 2020

In een tweede video wordt iemand aangehouden.