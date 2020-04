Video: Stilte in TivoliVredenburg in beeld

Het is niet alleen stil op straat, ook veel gebouwen worden tijdelijk niet gebruikt. Net als veel andere horeca en culturele instellingen moest ook TivoliVredenburg de deuren sluiten. Tientallen optredens zijn gecanceld en duizenden bezoekers zien hun favoriete artiesten niet optreden. Het muziekpaleis maakte een video over de stilte.

Alle concerten en festivals in TivoliVredenburg zijn in ieder geval tot 1 juni afgelast. “We leven in een onwerkelijke tijd”, schrijft het podium op de website. Toch zitten ze bij TivoliVredenburg niet allemaal stil. Er wordt hard gewerkt om het muziekpaleis klaar te maken voor wanneer tienduizenden bezoekers weer naar binnen mogen.

Betrokkenen bij TivoliVredenburg hebben een video gemaakt over de ongebruikelijke stilte. Het podium schrijft daarbij: “Het is stil in onze stad. Straten, terrassen en pleinen blijven leeg, maar achter de deuren gaat het leven door. Stilte betekent zeker geen stilstand. In de muziek is stilte een belangrijk element. Het laat bijvoorbeeld reflecteren op wat ervoor klonk. Of geeft juist kracht aan het stuk dat zal volgen. Het zal nog even duren voor geluid weer door onze stad schalt. Maar ook zeker nu zullen we het samen moeten doen. Wij kijken uit naar het moment dat onze deuren weer open kunnen en de muziek weer zal klinken.”

Tekst gaat verder onder video

Makers

In de video reflecteren Tom Ruben en Jorn van Zwieten – normaal gesproken werkzaam in het hospitalityteam – op deze gekke tijd. Nu schrijven ze dagelijks om de tijd door te komen zogenoemde quarantainepoëzie gebaseerd op foto’s van TivoliVredenburg.

Koen Bouman maakte normaal gesproken videoclips en aftermovies. Hij heeft zijn camera gericht op de afwezigheid van publiek en de lege zalen. Gerko Telman was als coördinator Productie normaliter druk bezig met het inplannen van alle producenten en technici, maar heeft nu meer ruimte voor zijn andere liefde: poëzie. Zijn stem is te horen in de video. Podcasthost David Achter de Molen bespreekt in het dagelijks leven concerten en andere ontwikkelingen in de muziekwereld, en nam het gedicht op in zijn studio Het Podcastkantoor.