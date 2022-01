Video: Utrechtse politie zet de achtervolging in op gezocht persoon

Utrechtse politieagenten moesten in de nacht van 31 december op 1 januari onder meer de achtervolging inzetten op een persoon die werd gezocht voor een verdachtenverhoor. De politievlogger Jan-Willem deelde op Youtube een videoverslag van de dienst tijdens oud en nieuw.

Temidden van het feestgedruis en vuurwerk op de Utrechtse Kanaalstraat ziet de politie een bekend persoon voorbijkomen. Hij wordt nog gezocht voor een af te leggen verdachtenverhoor. De auto waarin de verdachte zit, verdwijnt in de nacht.

Toch zijn de agenten in dienstwagen hem vlug op het spoor. In de video is te zien hoe twee personen op een gestolen scooter en zonder licht proberen te vluchten voor de agenten. Maar op de scooter komen ze niet ver. De politie geeft het duo op de scooter een duwtje met de voorbumper van de politiewagen, waarop de tweewieler omvalt.

Aanhouding

De personen maken zich vervolgens snel uit de voeten, maar een agent zit ze al op de hielen. Hij weet de gezochte persoon aan te houden. De andere diender voorkomt ondertussen dat omstanders er met de scooter vandoor gaan. In de scooter wordt inbrekerswerktuig aangetroffen.

Ook moeten de agenten uitrukken voor een verkeersruzie, gooien met vuurwerk en andere verdachte situaties.

De achtervolging begint in minuut 14.10 van de video.