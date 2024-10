Video: Waaghalzen rennen over zijkant brug Catharijnesingel in Utrecht

Een groep waaghalzen heeft geprobeerd om over de zijkant van de brug over de Catharijensingel bij de Vredenburgkade te rennen. De video is al meer dan een half miljoen keer bekeken.

In de video is te zien dat ze tal van keren over de zijkant van de brug rennen, maar helaas steeds in het water belanden. De groep haalt ook andere stuns uit in Utrecht. Zo springen ze van de brug bij de Van Asch van Wijckskade op een zogenoemde dukdalf, twee palen in het water. Dat gaat de waaghalzen beter af.

De video is afkomstig van Storror. Een collectief van zeven atleten uit Engeland. Ze hebben een passie voor freerunning en parkour, een vorm van sport waarbij atleten stedelijke gebieden gebruiken als een soort hindernisbaan. Storror heeft op Youtube ruim 10 miljoen abonnees.