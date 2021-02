Videoreeks over Domkerk vanaf zaterdag te zien op DUIC

De Domkerk is iedere dag open, maar door corona is dat beperkt. Daarom nemen we vanaf zaterdag kijkers mee door het iconische gebouw. In zeven afleveringen worden plekken getoond waar bezoekers – voor corona – massaal konden komen, maar ook op plekken die normaal gesloten bleven.

De videoreeks is afgelopen maanden opgenomen. Deskundigen vertellen over het gebouw en de geschiedenis. Er worden beelden getoond uit de kerk, maar ook vanaf het dak van de kerk. Met de video’s wil de Domkerk zo veel mogelijk mensen toch bereiken en een inkijkje blijven geven in het prachtige gebouw.