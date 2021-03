Vier auto’s betrokken bij ongeval op de Weerdsingel Westzijde in Utrecht

Bij een ongeluk op de Weerdsingel Westzijde in Utrecht zijn woensdag vier auto’s betrokken geraakt. Het ongeval dat plaatsvond rond 17.30 uur resulteerde vooral in blikschade.

De Weerdsingel Westzijde is tijdelijk afgesloten geweest voor ander verkeer. Meerdere voertuigen moesten afgesleept worden. De politie was aanwezig om te helpen bij de afhandeling van het ongeval.

Via het alarmeringssysteem van de hulpdiensten werd melding gemaakt van een aanrijding met letsel. Het is op dit moment echter onduidelijk of er ook mensen naar het ziekenhuis zijn vervoerd.