Vier dagen lang bussen in plaats van treinen tussen Utrecht Centraal en Hilversum

Tussen de stations Utrecht Centraal en Hilversum rijden vier dagen lang geen treinen vanwege werkzaamheden aan het spoor. De werkzaamheden zijn van dinsdag 28 april tot de ochtend van 2 mei.

De NS zet voor noodzakelijke reizigers bussen in op het traject. Mensen die niet per se met de trein hoeven, worden verzocht dat ook niet te doen vanwege de coronamaatregelen.

ProRail vervangt volgende week de dwarsliggers, ballast en spoorstaven op het traject Hilversum – Utrecht Centraal. De werkzaamheden zijn onderdeel van het reguliere onderhoud aan het spoor. ProRail kiest voor onderhoud in de meivakantie, zodat zo min mogelijk mensen er last van hebben.

De NS wil dat noodzakelijke reizigers met zo veel mogelijk ruimte kunnen reizen. Tijdens de werkzaamheden worden daarom meer bussen dan gebruikelijk ingezet. Ook rijden er meer snelbussen. De NS houdt rekening met de locaties van zorginstellingen en ziekenhuizen.

Speciale dienstregeling

NS heeft momenteel een speciale dienstregeling vanwege de coronacrisis. Vanaf bijna alle stations in Nederland vertrekken in alle richtingen twee treinen per uur. Op stations waar dat normaal één keer per uur is, blijft dat zo.

De NS voegt vanaf woensdag 29 april een aantal intercity’s toe aan de speciale dienstregeling.