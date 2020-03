Vier nieuwe patiënten in Utrecht positief getest op coronavirus

Het aantal Utrechters waarbij het coronavirus is vastgesteld is weer iets opgelopen. Sinds gisteren zijn er vier patiënten bijgekomen waardoor de teller op zaterdag op dertig staat. Dat meldt het RIVM.

In heel Nederland zijn 155 nieuwe besmettingen geconstateerd. Het totale aantal Nederlandse patiënten waarbij het coronavirus is vastgesteld is 959.

Er zijn sinds gisteren twee mensen overleden aan de gevolgen van het virus. In beide gevallen ging het volgens het RIVM om oudere patiënten met ‘onderliggend lijden’. Het totale dodental als gevolg van corona ligt in Nederland nu op twaalf.

Vandaag zijn landelijk minder nieuwe positieve testen gemeld dan gisteren. Een veranderd testbeleid is volgens het RIVM een mogelijke verklaring voor de daling. “Vanaf 12 maart worden mensen met milde klachten niet meer getest omdat er een landelijke maatregel is om thuis te blijven bij de eerste klachten. Daarnaast wordt er meer getest onder risicogroepen.”

Of de kabinetsmaatregelen van 12 maart ook hebben bijgedragen aan de daling is volgens het RIVM nog niet te zeggen. Daarvoor is het nog te vroeg.

Utrecht

In Utrecht zijn verreweg de meeste coronabesmettingen van de provincie geconstateerd. Toen de eerste Nederlandse patiënten met corona werden ontdekt bleek dat er relatief veel patiënten uit Houten kwamen, maar het aantal lijkt met 13 bevestigde besmettingen te stagneren in de buurgemeente.

Het kabinet heeft donderdag dus een reeks aan maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus in te dammen. Ook vervoersbedrijf U-OV heeft aanpassingen doorgevoerd waaronder een andere dienstregeling.