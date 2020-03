Vier nieuwe patiënten met coronavirus in stad Utrecht

In de gemeente Utrecht zijn woensdag vier nieuwe patiënten positief getest op het coronavirus. In de stad zijn nu achttien mensen besmet, meldt het RIVM.

In de provincie Utrecht zijn volgens het RIVM nu 66 bevestigde gevallen van het coronavirus, zes meer dan dinsdag. In Nederland zijn er sinds dinsdag 121 nieuwe patiënten. Het aantal besmettingen is nu landelijk 503. Ook is een vijfde persoon overleden aan de ziekte, hij of zij was 68 jaar en had een zwakke gezondheid.

De GGD Utrecht roept mensen die bezorgd zijn op om de richtlijnen van het RIVM te blijven volgen. De GGD en huisartsen bepalen samen of mensen op het coronavirus getest moeten worden. Niet iedereen wordt getest, zodat er genoeg tests voor handen zijn voor de mensen die ze het hardst nodig hebben, aldus de GGD.