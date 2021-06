Vier partijen die dakloos raakten na brand Berlijnplein hebben nieuw tijdelijk onderkomen

De vier partijen die door een brand op het Berlijnplein in Utrecht dakloos zijn geraakt hebben nu een tijdelijk nieuw onderkomen. Bouwbedrijf BAM heeft een zogenoemde schottenkeet geschonken die zal worden gebruikt tot het afgebrande paviljoen is herbouwd.

Op 7 november verwoestte een brand het theatergebouw van Het Nieuw Utrechts Toneel (NUT) volledig. Niet alleen het NUT maakte gebruik van het gebouw, ook RAUM, het adviesbureau Jonge Honden en de BuurtWerkKamer hadden er een plek. “We zijn allemaal dakloos geworden”, zei zakelijk leider Jannet van Lange eerder tegen DUIC.

Begin dit jaar werd bekend dat BAM de tijdelijke keet zou schenken aan DePlaatsmaker. Het bouwbedrijf is bij veel projecten in Leidsche Rijn betrokken en in de contracten met de gemeente zou om een bijdrage voor maatschappelijk ondernemen zijn gevraagd. Met het schenken van de keet geeft BAM hier nu gehoor aan.

Directeur Arna Notten van DePlaatsmaker: “We zijn heel blij dat er in samenwerking met BAM Bouw en Techniek en Gemeente Utrecht een half jaar na de brand weer een

volledige nieuwe werkplek is voor de huurders RAUM, Het NUT, Jonge

Honden en Buurtwerkkamer Hart voor Leidsche Rijn.”

Het Berlijnplein wordt de komende jaren flink onder handen genomen. Er is door de gemeente ruim 45 miljoen euro gereserveerd, waardoor het gebied uiteindelijk een cultureel hart van Utrecht moet worden.