Vier personen opgepakt in Utrecht na WK-wedstrijd Marokko tegen Portugal

Vier personen zijn zaterdagavond in Utrecht opgepakt nadat de feestelijkheden vanwege de winst van Marokko tegen Portugal omsloegen in ongeregeldheden. De politie zegt meer arrestaties niet uit te sluiten.

Na een spannende kwartfinale tegen Portugal wist het nationale team van Marokko weer te winnen op het WK voetbal in Qatar. Net als tijdens voorgaande overwinningen vierden de supporters feest op en rond het Moskeeplein in Utrecht. Dat ging gepaard met vuurwerk, toeteren en dansen.

Honderden mensen waren naar Lombok gekomen om de overwinning op Portugal gezamenlijk te vieren. “Wat geweldig mooi voor Marokko! Hier wordt geschiedenis geschreven. Ik hoop en verwacht dat er een mooi feest wordt gevierd in onze stad”, schreef burgemeester Sharon Dijksma op Twitter.

Grimmig

Maar het feest werd in de loop van de avond steeds grimmiger. “Rond het Moskeeplein ontstond door vernielingen, gooien van zwaar vuurwerk en agressie tegen de politie, een gevaarlijke situatie en daarom is Mobiele Eenheid ingezet”, liet de politie weten via sociale media.

De ME veegde vervolgens het Moskeeplein leeg. In de straten daaromheen vond een kat-en-muisspel plaats tussen agenten en jongeren. Rond 23.10 uur liet de politie weten dat de rust weer was teruggekeerd. “In Utrecht zijn tot nu toe vier aanhoudingen verricht, meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.”