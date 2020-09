Vier Utrechters ook door de rechter gestraft voor niet naleven van anderhalvemetermaatregel

De rechter heeft vier Utrechters veroordeeld voor het niet naleven van de anderhalvemetermaatregel. De vier hadden eerder ieder een boete gehad omdat ze geen afstand hielden, maar ze waren het niet eens met de boetes en stapten naar de rechter.

In alle vier de zaken gaat het om verdachten die in april van dit jaar een boete kregen van de politie óf van een boa. Ze handelden alle vier in strijd met de zogenoemde Noodverordening Covid-19.

Door een aantal verdachten is aangevoerd dat zij de boete onterecht vinden omdat ze niet eerst zijn gewaarschuwd. Maar volgens de rechter is dit niet relevant. Een agent of boa kán een waarschuwing geven voor een coronaovertreding. Dat kán, maar het is niet verplicht. Dat er gehandhaafd zou worden, kan volgens de rechter niet als een grote verrassing zijn gekomen. In persconferenties en in nieuwsberichten in de maanden maart en april is die boodschap keer op keer benadrukt.

Veroordelingen

Alle vier werden dan ook veroordeeld, maar de bedragen werden bij drie verdachten wel aangepast. Zo was er een 37-jarige man die tijdens het sporten te dicht bij iemand anders was gekomen. De rechter vindt de hoogte van de boete in de zaak niet passend en halveerde het bedrag van 390 euro, naar 195 euro. De boete voor iemand die bewust deelnam aan een coronafeest moet volgens de rechter hoger zijn dan iemand die in dit geval tijdens het sporten kortdurend in de buurt stond van twee anderen.

In twee andere zaken legt de kantonrechter de verdachten een boete op van 390 euro, waarvan 300 euro voorwaardelijk. Dit is conform de eis van de officier van justitie. De rechter houdt hierbij rekening met de persoonlijke omstandigheden van de verdachten.

In de zaak van een vierde verdachte houdt de rechtbank het boetebedrag van 390 euro in stand. Volgens de kantonrechter zijn er geen omstandigheden aangedragen die ertoe leiden dat de boete gematigd moet worden.