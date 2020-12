Vier Utrechtse projecten krijgen subsidie om publiek beter bij wetenschap te betrekken

Vier Utrechtse projecten krijgen subsidie van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) om publiek te bereiken dat niet vanzelfsprekend met wetenschap in aanraking komt. De gehonoreerde Utrechtse projecten zijn het Black Box Experiment, de Hoe?zo! Show en een project rond social media voor geïnformeerde meningsvorming in het vmbo.

De projecten die subsidie krijgen gaan nieuwe communicatievormen inzetten, maar ook bestaande middelen op een andere manier gebruiken. De NWA heeft in totaal 1 miljoen euro toegekend aan zestien verschillende projecten. De hoogte van de subsidie verschilt per project, maar alle projecten krijgen tussen de 10.000 en 200.000 euro.

De Utrechtse sociaal psycholoog Madelijn Strick gaat samen met onderzoekers van de Universiteit Leiden een toolbox ontwikkelen waarmee de impact van wetenschapscommunicatie gemeten kan worden.

De projecten

Het Black Box Experiment krijgt 24.000 euro. Bezoekers van het Universiteitsmuseum Utrecht krijgen een afgesloten doos en moeten de inhoud ervan onderzoeken zonder de doos te openen. Aan het eind van hun bezoek presenteren ze hun resultaten.

De doos blijft gesloten, dus de conclusie is altijd een aanname, wat volgens de bedenkers een metafoor is voor het doen van onderzoek: het object van onderzoek is binnen de wetenschap vaak ook niet zomaar waarneembaar.

De Hoe?Zo! Show

De Hoe?Zo! Show heeft 50.000 euro subsidie toegekend gekregen. Het project wil kinderen leren hoe je informatie kan beoordelen op betrouwbaarheid. Kinderen krijgen vanaf dat ze een jaar of tien zijn vaak een eigen telefoon of ze worden zelfstandiger op de computer, zeggen de bedenkers van het project.

Ze moeten dus zelf informatie gaan beoordelen op betrouwbaarheid, terwijl ze de vaardigheden daarvoor nog niet hebben. Kinderen leren dat in het project, dat wordt afgesloten met een bezoek aan de Hoe!Zo? Show, waarin hun vragen live op een podium worden beantwoord door promovendi.

Sociale media



Het derde project krijgt 50.000 euro subsidie en gaat over sociale media voor geïnformeerde meningsvorming in het vmbo. De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht werken binnen het project samen om vmbo’ers te helpen kritisch vertrouwen in de wetenschap te ontwikkelen.

Ze leren hoe wetenschappelijke kennis in de chemie en life sciences tot stand komt en hoe ze feiten en fabels kunnen onderscheiden. Via sociale media gaan ze met elkaar in discussie.

Het Reizend Embryolab

Het laatste Utrechtse project krijgt 25.000 euro subsidie en heet het ‘Reizend Embryolab’. Het Embryolab reist door heel het land en brengt studenten op het vmbo samen om in gesprek te gaan over ethische dilemma’s rond embryo-onderzoek.

Jongeren maken door het project kennis met wetenschap en studenten leren hoe ze contact kunnen leggen met publiek buiten hun eigen ‘universiteitsbubbel’.