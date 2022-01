Vier Utrechtse wetenschappers krijgen ieder beurs van 1,5 miljoen euro

Vier Utrechtse onderzoekers ontvangen dit jaar ieder 1,5 miljoen euro vanuit de European Research Council. Met dit geld gaan de wetenschappers onderzoek doen naar allerlei uiteenlopende onderwerpen.

Het gaat om de zogenoemde ERC Starting Grant, die in Utrecht is toegekend aan drie wetenschappers van de Universiteit Utrecht (UU) en een onderzoeker van het UMC Utrecht. Deze laatste, kinderarts Sabine Fuchs, gaat de beurs van 1,5 miljoen gebruiken om de behandeling van zeldzame genetische ziekten te verbeteren.

Fuchs ziet veel kinderen met metabole ziekten, erfelijke aandoeningen die ook wel stofwisselingsziekten worden genoemd. Deze ziekten zijn een gevolg van een fout in het dna. Het opsporen van deze fouten zou steeds beter lukken, maar de behandeling blijft volgens Fuchs achter. Daar wil zij wat aan gaan doen.

Discriminatie

De overige drie wetenschappers die een beurs krijgen zijn verbonden aan de UU. Een van hen is Valentina Di Stasio. Zij gaat met haar beurs de omstandigheden bekijken waardoor leden van achtergestelde groepen worden gediscrimineerd, zowel op de werkvloer als in de rechtszaal. Daarnaast wil Di Stasio verbeteringen aanbrengen in de aanpak van discriminatie zodat het uiteindelijk niet meer wordt aangepakt als op zichzelf staande gebeurtenis, maar als systematisch probleem.

Menselijke cultuur

Edwin van Leeuwen wil door primaten te onderzoeken meer leren over de oorsprong van de menselijke cultuur en in hoeverre cultuur daadwerkelijk iets menselijks is. Tot nu toe zouden wetenschappers hebben aangenomen dat de verschillende componenten van de menselijke cultuur ontstonden nadat wij ons afsplitsten van andere primaten, maar dit zou gebaseerd zijn op beperkt onderzoek.

Water

De groeiende wereldbevolking voorzien van schoon water en energie is volgens Michelle van Vliet een grote uitdaging, vooral vanwege het veranderende klimaat. Wat het volgens de wetenschapper extra ingewikkeld maakt, is dat water- en energievoorzieningen sterk van elkaar afhankelijk zijn. Voor de productie van schoon drinkwater is immers energie nodig en wereldwijd wordt de meeste energie opgewekt door centrales die water nodig hebben.

Er zou al veel onderzoek zijn gedaan naar deze relatie tussen energie en water, maar er is volgens Van Vliet weinig bekend over dit onderwerp wanneer er extreme weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld droogtes en hittegolven, zijn. Dit inzicht zou echter hard nodig zijn om de groeiende wereldbevolking van voldoende water en energie te kunnen voorzien.

Veni

In december 2021 werd bekend dat negentien Utrechtse wetenschappers een zogenoemde Veni-beurs van maximaal 280.000 euro hebben ontvangen. Twee van die onderzoekers zijn verbonden aan het UMC, zestien aan de Universiteit Utrecht en één aan het Prinses Máxima Centrum.