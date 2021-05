Vier vechtersbazen aangehouden in Utrechtse binnenstad Bron: Instagramaccount Politie Utrecht Centrum

Vier jongens die vrijdagavond met elkaar op de vuist gingen in het centrum van Utrecht zijn opgepakt door de politie. Bij het uit elkaar halen van de vechtersbazen werd de agent die als eerst ter plaatse was geholpen door een omstander. De politie is nu op zoek naar deze man om hem te bedanken voor zijn actie.