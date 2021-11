Vier vragen over de opvang van vluchtelingen in Utrecht

Het is een terugkerend probleem in Nederland, dat eens in de zoveel tijd naar boven komt: het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers. Mede door de situatie in Afghanistan zijn er in delen van het land tekorten aan opvangplaatsen ontstaan. Meerdere provincies en gemeenten hebben daarom extra plekken voor de opvang van vluchtelingen vrijgemaakt. Ook Utrecht gaat de komende tijd honderden mensen opvangen. Daarom: vier vragen over vluchtelingenopvang in Utrecht.

1. Het demissionaire kabinet heeft twee keer een oproep gedaan voor meer opvangplekken voor vluchtelingen. Hoe zit dat?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) waarschuwde de afgelopen tijd meerdere keren dat er een tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers dreigt te ontstaan, mede door de instroom van vluchtelingen in Nederland. Momenteel komen wekelijks zo’n 1.000 asielzoekers Nederland binnen. Het demissionaire kabinet riep gemeenten begin september dan ook op om tijdelijk noodopvang te bieden aan vluchtelingen of meer statushouders te huisvesten. De gemeente Utrecht gaf aan dat ze dat verzoek vanuit het kabinet zou honoreren en kwam na gesprekken met het COA en de Jaarbeurs met een tijdelijke opvanglocatie voor 500 vluchtelingen aan de Overste den Oudenlaan.

“Hiermee willen we als Utrecht mensenrechtenstad ook in deze tijden onze verantwoordelijkheid nemen om samen met partners extra inzet te plegen om snel tijdelijke opvang te organiseren”, aldus burgemeester Dijksma. “We geven hiermee gehoor aan de oproep van het kabinet om in deze tijden van schaarste en crisis vluchtelingen zo goed als mogelijk een tijdelijke plek te geven binnen in onze stad”, aldus de gemeente Utrecht.

Dat er groot tekort aan opvangplekken is, werd afgelopen week wel duidelijk in Ter Apel, waar het aanmeldcentrum voor nieuw binnengekomen vluchtelingen is. In het opvangcentrum sliepen vorige week 750 vluchtelingen, terwijl er slechts plek is voor 275. De druk op de opvangcentra wordt veroorzaakt doordat veel vluchtelingen uit Afghanistan naar Nederland zijn gekomen, maar ook door de chaos op de woningmarkt. Vluchtelingen kunnen geen woning vinden en blijven daardoor ook in asielzoekerscentra wonen als ze al een verblijfsstatus hebben gekregen.

Om met name het opvangcentrum in Ter Apel te ontlasten, kwam het demissionaire kabinet vorige week met een nieuwe, urgente oproep. Aan de provincies werd gevraagd om per provincie binnen 48 uur honderd extra tijdelijke plekken voor asielzoekers in te richten, zodat Ter Apel ontlast wordt.

2. Hoeveel vluchtelingen gaat Utrecht de komende tijd dan opvangen?

Verschillende provincies gaven gehoor aan de oproep, waardoor in totaal zicht is op zo’n 600 opvangplekken door het hele land. Ook de provincie Utrecht gaat extra vluchtelingen opvangen; zo’n honderd in totaal. Vijftig van hen gaan naar Amersfoort en Utrecht heeft gezocht naar opvang voor vier weken voor 48 vluchtelingen. Zij kunnen voor vier weken terecht op twee locaties aan de Wittevrouwensingel.

De tijdelijke opvang aan de Wittevrouwensingel staat dus los van de 500 asielzoekers die aan de Overste den Oudenlaan worden opgevangen. Die locatie, in het oude gebouw van Holland Casino, wordt pas eind dit jaar of begin volgend jaar in gebruik genomen en dan zijn de tijdelijke locaties aan de Wittevrouwensingel weer gesloten.

3. Waar worden de vluchtelingen opgevangen?

Begin deze maand werd duidelijk dat het voormalige pand van Holland Casino aan de Overste den Oudenlaan geschikt is voor de tijdelijke noodopvang van vluchtelingen. Voordat er mensen terechtkunnen, moet het pand vanbinnen eerst klaar worden gemaakt voor bewoning. Daar wordt momenteel door de gemeente en het COA aan gewerkt in afstemming van de brandweer en de GGD. De opvang moest in de loop van november opengaan, maar deze week werd duidelijk dat dat later dit jaar of begin volgend jaar wordt. De noodopvang in het oude gebouw van Holland Casino blijft minimaal een halfjaar en maximaal een jaar open als opvanglocatie.

De 48 vluchtelingen die na de oproep aan de provincies naar Utrecht komen, worden opgevangen in hotel City Center Lodge en de Singelkerk aan de Wittevrouwensingel. Dat is een tijdelijke oplossing; de vluchtelingen worden daar voor maximaal vier weken opgevangen.

4. Hoe zien de locaties er vanbinnen uit?

Voor de 48 vluchtelingen die maximaal vier weken in Utrecht blijven, is gezocht naar opvangfaciliteiten ‘met een basiskwaliteit’, zoals hotelkamers. Hotel City Center Lodge Utrecht en de koffiezaal van de Singelkerk aan de Wittevrouwensingel boden uitkomst. Op beide locaties is toezicht en, naast beveiliging en een locatie-coördinator, zijn er overdag gastheren en gastvrouwen aanwezig. De locaties zijn alleen toegankelijk voor mensen die in de noodopvang verblijven en betrokken medewerkers.

De opvanglocatie in het oude pand van Holland Casino is natuurlijk een stuk grootschaliger. In het gebouw wordt nu gewerkt om het gereed te maken voor bewoning, al hoeft niet alles omgebouwd te worden. Er is namelijk al een ruimte met stoelen en tafels, waar mensen kunnen eten. Slaapzalen zijn er nog niet en worden gemaakt met tijdelijke wanden. Per slaapzaal komen drie stapelbedden te staan en per persoon een kastje voor spullen.

Op de begane grond en de eerste etage komen gezinskamers voor gezinnen met kinderen vanaf 12 jaar. Kinderen die jonger zijn dan twaalf jaar worden niet in het voormalige casino opgevangen, omdat het pand volgens de gemeente niet geschikt is voor jonge kinderen.