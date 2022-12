Vier vragen over plan voor betaald parkeren in de hele stad Utrecht

In de hele stad Utrecht moeten automobilisten de portemonnee trekken om te mogen parkeren. Dat is de wens van het college van burgemeester en wethouders waar op dit moment een plan voor wordt gemaakt. Een wens die ook in het huidige coalitieakkoord staat. Ondertussen zijn de parkeertarieven voor volgend jaar flink opgeschroefd. De gemeente heeft het geld hard nodig. Maar betaald parkeren in de hele gemeente, van polder Rijnenburg tot aan Haarzuilens, gaat dat echt snel gebeuren?

1 Waarom wil het college van B&W dat er in de hele stad betaald moet worden voor parkeren?

Daar zijn meerdere redenen voor. Zo vindt het college dat de ruimte in Utrecht schaars is en dat geparkeerde auto’s veel ruimte innemen, daarom zou het logisch zijn dat de gebruikers er ook voor gaan betalen. Sowieso ziet het college ook graag dat er minder auto’s komen, een wens die tot op heden overigens nog niet uitkomt. Het aantal auto’s neemt in Utrecht al jaren toe, ook het aantal auto’s per duizend bewoners is gestegen vorig jaar. Door het invoeren van betaald parkeren in de hele stad moet het autogebruik ontmoedigd worden. Het geld dat verdiend wordt met betaald parkeren is daarbij een flinke inkomstenbron voor de gemeente, geld dat nodig is om weer te investeren in de stad. Zo snijdt het mes volgens het college aan meerdere kanten.

2 Wanneer gaat dit dan ook echt gebeuren?

Daar kunnen we kort over zijn; het kan nog jaren duren voordat er overal betaald moet worden. In Polder Rijnenburg zullen volgend jaar nog geen parkeermeters komen te staan. Maar de gewone woonwijken zullen wel sneller aan de beurt zijn. Op dit moment wordt het plan uitgewerkt. In wijken waar de parkeerdruk hoog is, zullen automobilisten eerder moeten gaan betalen en ook in nieuwbouwwijken wil de gemeente gelijk betaald parkeren kunnen invoeren. Hoe het precies allemaal moet gaan gebeuren, en welke gebieden er snel aan de beurt zijn, moet volgend jaar duidelijk worden. Vanaf de tweede helft van 2023 moet stapsgewijs de hele stad eraan gaan geloven, als het aan het college ligt. De gemeenteraad gaat hier uiteraard ook nog over stemmen.

3 Wat zeggen de critici van de plannen?

De VVD is duidelijk in haar woorden, die vindt dat de auto als melkkoe wordt gebruikt en dat betaald parkeren in de hele stad een onzinnig idee is. Raadslid Marijn de Pagter: “Het invoeren van betaald parkeren zou als noodzakelijk kwaad ingevoerd moeten worden als de parkeerdruk te hoog is in een buurt en bewoners zelf geen plek meer kunnen vinden. Dan houd je een stemming in de wijk waarbij bewoners zelf mogen kiezen of ze voor of tegen betaald parkeren zijn. Het is onzinnig om betaald parkeren in te voeren in de hele stad, in wijken als Overvecht, delen van Zuilen, Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern, waar helemaal geen parkeerproblemen zijn. In veel van die wijken hebben bewoners ook gewoon een auto nodig om naar het werk te komen of voor hun gezin, het is niet dat ze voor de lol een auto voor de deur hebben en ze wonen ook niet allemaal naast station Utrecht Centraal om het openbaar vervoer te gebruiken. Bewoners krijgen zo de rekening gepresenteerd.”

4 Dan nog even over de tarieven, die gaan dus flink omhoog?

De tarieven voor zowel kort parkeren als vergunningen gaan extra omhoog volgend jaar. In Utrecht kennen we drie zones voor betaald parkeren, A1, A2 en B1, die allemaal een eigen tarief hebben. A1 is het duurst maar krijgt met 12,9 procent de minst grootste stijging. Daar betalen automobilisten straks 6,64 euro per uur. A2 gaat met 19,8 procent omhoog waardoor 5,43 euro betaald moet worden en B1 stijgt met 24,6 procent waarmee het uurbedrag op 4,01 euro uitkomt. Vergunningen voor bewoners gaan in A1 met 10 procent omhoog en in A2 en B1 met 30 procent. De reden voor deze verhogingen? Autogebruik tegengaan en geld ophalen dat nodig is voor om de begroting rond te krijgen.