Vier vrouwen roeien Atlantische Oceaan over om geld op te halen voor onderzoek UMC Utrecht

Vier vrouwen roeien dit jaar de Atlantische Oceaan over om geld op te halen voor onderzoek naar het hart van vrouwen. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door het UMC Utrecht.

De Talisker Whiskey Atlantic Challenge staat te boek als zwaarste roeiwedstrijd van de wereld. In een boot van negen meter willen de vrouwen in 40 tot 60 dagen de Atlantische Oceaan oversteken.

Het avontuur begint in het Spaanse La Gomera en eindigt 5.000 kilometer verderop in Antigua, een eiland in de Caribische Zee. De vier vrouwen verwezenlijken met de deelname niet alleen een persoonlijke droom, maar zetten zich ook in voor een doel dat hen nauw aan het hart ligt.

Doodsoorzaak

“Hart- en vaatziekten zijn al jarenlang één van de belangrijkste doodsoorzaken bij vrouwen”, zegt Iris, initiatiefnemer van het team. “De signalen dat er iets aan de hand is met het hart kunnen bij vrouwen anders zijn dan bij mannen. Daardoor worden hartziekten bij vrouwen niet op tijd herkend en overlijden nog te veel vrouwen onverwacht en onnodig.”

Hester den Ruijter, onderzoeker bij het UMC, zegt dat momenteel de verschillen in slagaderverkalking tussen en mannen en vrouwen wordt onderzocht. “Daarnaast proberen we met die kennis nieuwe signaalstoffen in het bloed te ontdekken bij vrouwen. Met die aanpak willen we hart- en vaatziekten bij vrouwen sneller ontdekken, beter behandelen en waar mogelijk geheel voorkomen.”

Queen of Hearts

Het team van Iris, Melissa, Renate en Marieke heet de Atlantic Dutchesses en hun boot de Queen of Hearts. Eind dit jaar begint de tocht. “Het is prachtig dat deze vier powervrouwen zich zo extreem voor andere vrouwen inzetten”, aldus Den Ruijter.

De actie van de Atlantic Dutchesses steunen kan hier. In de onderstaande video legt Den Ruijter nog een keer uit waarom het onderzoek én de actie van de vier vrouwen belangrijk is.