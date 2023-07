Vier wetenschappers van UMC Utrecht ontvangen beurs voor onderzoek naar hart- en vaatziekten

Vier wetenschappers van het UMC Utrecht hebben de zogeheten Dekkerbeurs toegekend gekregen. Het geld dat hiermee gemoeid gaat gebruiken zij voor onderzoek naar hart- en vaatziekten. De beurs is toegekend door de Hartstichting en voor de onderzoeken is in totaal 1.5 miljoen euro beschikbaar.