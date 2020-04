Vierentwintig bestuurders op de bon geslingerd bij controle Lessinglaan en Cartesiusweg

De Utrechtse politie heeft maandagavond 24 bekeuringen uitgedeeld aan mensen die een verkeersovertreding begingen op de Lessinglaan of Cartesiusweg. Eén van de staande gehouden bestuurders reed bijna twee keer te hard.



In totaal gingen 22 boetes naar mensen die te hard reden. Op zowel de Lessinglaan als de Cartesiusweg is een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur toegestaan.

Een bestuurder die 98 kilometer per uur reed kwam het hardst voorbij rijden. Voor deze persoon werd een proces verbaal opgemaakt.

Twee mensen zijn op de bon geslingerd omdat ze hun mobiele telefoon vasthielden tijdens het rijden.

Voetganger

Vorige week is een 23-jarige man aangehouden op de Cartesiusweg. Even daarvoor kwam hij met 120 kilometer per uur voorbijrazen. Toen agenten de man staande wilde houden ging hij ervandoor.

Tijdens zijn vluchtpoging schepte hij een voetganger die later met verwondingen naar het ziekenhuis is gebracht. Uiteindelijk kon de wegpiraat worden ingerekend.