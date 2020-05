Vierentwintig nieuwe struikelstenen in Utrechtse wijk Oog in Al

Voor verschillende huizen in de Utrechtse wijk Oog in Al zijn afgelopen week 24 struikelstenen geplaatst. Op deze stenen staan de namen van bewoners die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en vermoord.

Het idee achter deze Stolpersteine komt van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. De steentjes zouden eigenlijk al eerder geplaatst worden in de Utrechtse wijk, maar vanwege het coronavirus liep het project vertraging op.

Afgelopen week zijn de 24 messing stenen uiteindelijk toch geplaatst. Dit werd gedaan met leerlingen van basisscholen uit de wijk om op die manier de verhalen van vroeger door te geven aan de jongere generatie. Initiatiefnemers waren Inge Eijsinga en Gijs Bannink, beiden bewoners van Oog in Al.

In totaal liggen er nu 32 struikelstenen in de wijk en Bannink zegt dat er een aanvraag is gedaan voor nog eens 18 stenen.

In heel Europa liggen ondertussen tienduizenden Stolpersteine. In 2007 werden in Borne voor het eerst struikelstenen in Nederland geplaatst. De eerste stenen in Utrecht zijn op 8 april 2010 geplaatst: één aan de Schoutenstraat en vijf voor het vroegere Centraal Israëlitisch Weeshuis aan de Nieuwegracht.