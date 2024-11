Viering oplevering Utrechtse Domtoren; dit is er te doen

Na een opknapbeurt van vijf jaar wordt de gerestaureerde Domtoren officieel opgeleverd. Dit wordt zaterdag 9 november gevierd met een uitgebreid programma. Er is muziek, klokgelui en een lichtshow. Ook koningin Máxima is aanwezig en zal samen met en burgemeester Dijksma de nieuwe verlichting van de Domtoren onthullen. De feestelijkheden vallen samen met de jaarlijkse Sint Maarten Parade, die tijdens de viering aankomt op het Domplein.

Iedereen is welkom om het evenement op het Domplein bij te wonen. Wel meldt de organisatie dat toegang niet meer mogelijk is zodra het Domplein vol is.

Er is een divers (muzikaal) programma, met onder meer stadsbeiaardier Malgosia Fiebig die het carillon bespeelt, rapper 3wish, Looney Lunatic, Kiddy & Freedom City, geveldansers Flying Street Art, FLO, SanDeMan, Chris Alain en de band Leoparte. Het evenement wordt vanaf 18.30 uur live uitgezonden via RTV Utrecht.

Sint Maarten Parade

Parallel aan het programma op het Domplein vindt de jaarlijkse Sint Maarten Parade plaats. De parade met lichtsculpturen, zelfgemaakte lampions, orkesten, koren, dansers en andere performers start om 18.00 uur bij het Wilhelminapark en komt rond 19.20 uur aan op het Domplein. Er worden duizenden mensen verwacht langs de route. Daarnaast verwacht de organisatie zo’n 1.400 mensen die met de parade meelopen.

Klokken gieten en restaureren

Voorafgaand aan de viering op zaterdag organiseert het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG) op 8 november om 19.30 een lustrumlezing. Tijdens deze lezing geeft de Utrechter Simon Laudy, die bekend staat als de bekendste klokkengieter van Nederland, een unieke inkijk in de wereld van klokkenrestauratie. Aanmelden voor de gratis lezing kan online.

Domtoren kleuren

Ook aan de kinderen is gedacht. Op zaterdagochtend om 11.00 uur ontvangt de burgemeester in aanwezigheid van mascotte Dommy de Domtoren kinderen van verschillende basisscholen, om met elkaar de levensgrote Domtoren in de Zadelstraat in te kleuren. Tijdens het kleuren zal Malgosia Fiebig kinderliedjes op het carillon spelen, gevolgd door een concert van het UKG. Alle kinderen krijgen een Nijntje-koekje van bakkerij Blom . Aanmelden is niet nodig en iedereen is welkom.

Podcast

Ter ere van de onthulling van de Dom lanceert het UKG op 9 november een tweede aflevering in de Podcastserie ‘Het Geluid van Utrecht’. De editie gaat over ‘Het Geluid van de Domtoren’, met interessante feiten, leuke weetjes over en geluidsfragmenten van de klokken in de Dom.