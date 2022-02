Vijf aanhoudingen en 286 bekeuringen bij handhavingscontrole in stationsgebied Utrecht

Bij een handhavingsactie in het stationsgebied in Utrecht zijn donderdag vijf mensen aangehouden en 286 bekeuringen uitgeschreven. Onder de vijf aangehouden personen zijn drie winkeldieven.

Een van de vijf aangehouden mensen was een ‘notoire winkeldief’, die na een korte achtervolging kon worden ingerekend. De winkeldief had een volle tas kleding bij zich, die door de politie in beslag is genomen. In totaal werden drie personen aangehouden voor winkeldiefstal en een andere persoon had nog een vervangende gevangenisstraf openstaan. De laatste aanhouding was, omdat diegene probeerde te vluchten terwijl hij werd staande gehouden.

De 286 bekeuringen werden uitgeschreven voor zwartrijden, openbaar dronkenschap, wildplassen, zich bevinden op verboden grond en andere zaken die leidden tot overlast. De politie bekeurde meerdere mensen die erom bekendstaan dat ze vaker overlast veroorzaken in het stationsgebied.

Waardering

Burgemeester Sharon Dijksma was voorafgaand aan de actie in het stadskantoor om de partijen te bedanken voor de handhavingsactie. Ze sprak haar waardering uit voor ‘de dagelijkse inzet van de mensen in uniformberoepen om op te komen voor leefbaarheid en veiligheid van de inwoners en bezoekers van de stad Utrecht’.

De handhavingsactie is een samenwerking tussen de politie, Landelijke Eenheid, NS, Toezicht en Handhaving, de gemeente Utrecht, Trigion en vervoersbedrijven Qbuzz, Syntus en Arriva. Jaarlijks zijn er meerdere van dit soort handhavingsacties.

