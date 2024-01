Vijf auto’s uitgebrand aan de Tigrisdreef in Utrecht

Aan de Tigrisdreef in de wijk Overvecht zijn er afgelopen nacht meerdere auto’s uitgebrand. Er is niemand gewond geraakt tijdens de brand.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) ontving de meldkamer rond 01.15 uur een melding over een brand bij drie auto’s. Dit aantal breidde zich uit naar vier en uiteindelijk vijf voertuigen.

Na 11 minuten werd de brand opgeschaald naar een ‘middelbrand’, omdat er een tweede tankautospuit nodig was om de brandende auto’s te blussen.

De oorzaak van de brand is nog niet achterhaald en de politie doet momenteel onderzoek naar het incident. De woordvoerder meldt dat de brand met twee bluswagens spoedig is geblust, “maar vijf voertuigen vliegen niet uit zich zelf in brand.”