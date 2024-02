Vijf bedrijven willen openbaar vervoer in Utrecht gaan verzorgen

Er hebben zich vijf bedrijven gemeld bij de provincie Utrecht die graag het openbaar vervoer (ov) willen gaan verzorgen. Op dit moment loopt er een aanbesteding voor het ov vanaf 2025 tot en met 2035. Het is dus een grote opdracht voor het bedrijf dat uiteindelijk als beste uit de bus komt.

De vijf vervoerders die zich gemeld hebben, zijn Arriva, EBS, Keolis, Qbuzz en Transdev. Er zijn twee opdrachten; Utrecht Binnen (bus en tram in de stad Utrecht en omgeving) en Utrecht Buiten (bus in het westelijk en oostelijk deel van de provincie, inclusief de stad Amersfoort). De vijf vervoerders maken dus kans om een van de twee concessies te winnen. Dat moet in juni bekend worden.

Vragen politiek

Recent stelden PvdA en GroenLinks in de provincie Utrecht nog vragen over een van de vervoerders, het bedrijf EBS. Dat is namelijk onderdeel van de Israëlische Egged Group. De VN-Mensenrechtenraad zette Egged op een lijst van bedrijven die actief bijdragen aan het schenden van de mensenrechten door het onder andere het rijden van gesegregeerde buslijnen. Er zijn bepaalde buslijnen op de Westelijke Jordaanoever die verboden zijn voor Palestijnen.

De partijen PvdA en GroenLinks willen weten of EBS niet uitgesloten moet worden van de aanbesteding. Het bestuur van de provincie Utrecht moet nog reageren op deze vragen.

Beoordeling

De komende tijd wordt gebruiken om de vijf vervoerders te beoordelen. Criteria zijn onder meer de hoeveelheid vervoer die wordt aangeboden, hoe de vervoerder het ov verder wil ontwikkelen, hoe de transitie naar zero emissie wordt gemaakt, hoe het bedrijf invulling geeft aan goed werkgeverschap en hoe de vervoerder het ov toegankelijker en inclusiever wil maken. De vervoerder die het best scoort op deze criteria, wint de opdracht.