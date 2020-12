Vijf buurtinitiatieven in Noordwest winnen verkiezing en verdelen budget van 50.000 euro

Vijf initiatieven in de Utrechtse wijk Noordwest zijn maandag als winnaar van de verkiezing Noordwest Begroot uit de bus gekomen. De winnaars verdelen een budget van 50.000 euro en de projecten worden uitgevoerd.

De winnaars zijn de projecten ‘Muurschilderingen’, ‘Herstel gevel Malabata’, ‘Mamacafé Zuilen’, ‘Meer groen op de straathoeken’ en ‘Portretten van Jan Kol’. De plannen variëren van meer muurschilderingen in de wijk en een ontmoetingsplek voor moeders in Zuilen, tot meer groen op de hoeken van de straten in de Predikantenbuurt.

Bewoners konden tussen 2 juni en 30 augustus plannen indienen om de Bloemen- en Predikantenbuurt mooier, socialer en gezonder te maken. Van de 33 plannen die werden ingediend, werden er 19 getoetst op haalbaarheid. Tien plannen bleken haalbaar en werden geselecteerd voor de stemronde.

Van de 5.300 bewoners van de Bloemen- en Predikantenbuurt van 12 jaar en ouder stemden 997 bewoners op hun favoriete project. Daar zijn nu dus vijf winnaars uit gekomen. De plannen worden het komende jaar uitgevoerd.