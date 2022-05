Vijf dagen lang bussen in plaats van treinen bij Utrecht Overvecht door werkzaamheden

De NS gaat van 25 tot 30 mei geplande werkzaamheden aan het spoor uitvoeren bij station Utrecht Overvecht. Vanwege de werkzaamheden rijden er stop- en snelbussen van, via en naar Utrecht Overvecht.

Onderhoudswerkzaamheden aan het spoor zorgen ervoor dat treinreizigers via Overvecht moeten omreizen of gebruik moeten maken van alternatief vervoer.

In de nacht van dinsdag op woensdag 25 mei beginnen de werkzaamheden, waardoor de dienstregeling is aangepast. Vanaf donderdag 26 mei zet de NS stop- en snelbussen in op het traject.

Omreizen

Ook raadt de vervoerder reizigers aan om tot 28 mei een andere route te kiezen: reizigers tussen Utrecht Centraal en Zwolle kunnen het beste via Amsterdam Zuid gaan. Van Utrecht Centraal naar Deventer reizen, kan via Arnhem Centraal.

De dienstregeling is tot maandag aangepast. Reizigers moeten volgens de NS rekening houden met een halfuur extra reistijd.