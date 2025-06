Vijf dagen lang theater over geld en schulden op Berlijnplein in Utrecht

Het Berlijnplein wordt van 2 tot 6 juli omgetoverd tot een groot theater. Het Nieuw Utrechts Theater (NUT) houdt die avonden verschillende voorstellingen gefocust op geld en schulden. De shows moeten niet alleen vermakelijk zijn voor het publiek, maar hen ook tot nadenken zetten.

In twee nieuwe voorstellingen vertelt het NUT over onder andere schulden hebben of schuldenvrij zijn, het nut van geld en geluk en het kapitalisme. De voorstelling is tot stand gekomen nadat er onderzoek is gedaan door wetenschappers en kunstenaars. Ieder jaar onderzoekt de theatergroep een ander thema. Dit jaar heeft dat dus te maken met het thema kapitaal.

Divers programma

Bezoekers op het Berlijnplein kijken eerst naar de voorstelling Belofte maakt schuld, opgevolgd door de theatrale talkshow de Kapitalisten. In Belofte maakt schuld gaan theatermaker Greg Nottrot en schrijver, theatermaker en De

Slimste Mens-winnaar Martin Rombouts op zoek naar het antwoord op de vraag: hoe kun je

met 120.000 euro de wereld redden?

Tijdens de talkshow ‘de Kapitalisten’ zijn er verschillende gesprekken, liedjes en afwisselende

scènes waarin theaters en muzikanten het podium betreden. Ze gaan op zoek naar aanbevelingen voor een nieuw kapitalistisch systeem.

Giftshop

Naast de theatervoorstellingen is er ook een heuse Giftshop: een museumwinkel waarin kunst

wordt verkocht om schulden af te lossen van een ander. In deze winkel koop je niet zomaar kunst en merchandise, maar los je iemand anders zijn of haar schuld af.

Elk item in deze winkel representeert een schuldverhaal van echte mensen: Arno, Whesly,

Saskia, Dennis, Wilma en Mark. Door iets te kopen, dragen bezoekers bij aan het verlichten van hun financiële last. Eerder werd er op deze manier voor ruim 48.000 euro aan schulden afgelost.