Vijf gewonden bij ernstig auto-ongeluk op de Hertogswetering in Utrecht

Bij een aanrijding op de Hertogswetering in Leidsche Rijn zijn vijf mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde “zeer waarschijnlijk” doordat er iemand onwel werd, meldt de politie. Twee jonge kinderen en drie volwassenen raakten gewond.

De aanrijding gebeurde op de Hertogswetering, bij winkelcentrum The Wall. Twee jonge kinderen, een man van 38 en een echtpaar van 87 en 81 raakten daarbij gewond. De politie denkt dat het ongeluk gebeurde doordat iemand onwel was geworden.

Het lijkt erop dat een auto over het fiets- en voetpad heen is gereden.

In #Utrecht zijn meerdere mensen gewond geraakt toen een auto over het fiets- en voetpad naast de Hertogswetering reed. Twee traumahelis ter plaatse. Onduidelijk nog hoe bestuurder van de autoweg raakte. Later meer.

January 26, 2024