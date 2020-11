Vijf gratis wegwerpmondkapjes voor Utrechters met laag inkomen; Vakbond FNV niet tevreden

Utrechters die in het bezit zijn van een U-pas kunnen vanaf dinsdag vijf gratis wegwerpmondkapjes ophalen. FNV noemt het een ‘stap in de goede richting’, maar zegt tegelijkertijd dat het geen structurele oplossing is.

Begin oktober vroeg vakbond FNV in een brief aan de Utrechtse gemeenteraad of het mogelijk was om minima, bijvoorbeeld vanuit de bijzondere bijstand, een financiële vergoeding te geven voor mondkapjes.

Een andere optie die werd genoemd was om degenen met de lage inkomens vijf stoffen en wasbare mondkapjes te geven. “Dat zou heel veel mensen wat lucht geven”, schreef FNV toentertijd.

Sympathiek

Nu kunnen Utrechters met een U-pas vijf gratis wegwerpmondkapjes ophalen bij het wijkbureau. Maureen van der Pligt van FNV noemt het een sympathiek gebaar, maar zegt ook dat dit niet de maatregel was die zij hadden bedacht.

“Vijf wegwerpmondkapjes zijn na twee dagen al op. Het was beter geweest als de mensen stoffen mondkapjes hadden gekregen die gewassen kunnen worden. Er had misschien iets langer over nagedacht moeten worden.”

De vijf gratis wegwerpmondkapjes kunnen door bewoners met een U-pas opgehaald worden bij de wijkbureaus in de stad. Deze zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 12.00 uur.