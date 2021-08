Vijf mensen door brandweer uit woning gered aan Utrechtse Servetstraat

Vijf personen zijn zaterdagochtend in alle vroegte door de brandweer uit hun woning in de Utrechtse binnenstad gered omdat er in het naastgelegen huis brand uitbrak. Om uitbreiding van het vuur te voorkomen moest de brandweer opschalen.

De brand brak rond 06.10 uur uit in een meterkast van een huis aan de Servetstraat. Al snel werd besloten op te schalen. Eerst werd het incident bestempeld als zogenoemde ‘Middel’ brand en even later werd dit een ‘Grote’ brand.

Dit hield in dat de brandweer met meerdere eenheden uitrukte om te voorkomen dat het vuur zich kon verspreiden. Met een ladderauto zijn vijf personen uit een naastgelegen woning gered. Deze mensen moesten door ambulancepersoneel worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd.

Iets voor 07.00 uur werd het sein brandmeester gegeven.