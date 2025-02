Vijf miljoen voor verbetering leefbaarheid Overvecht in Utrecht

Overvecht krijgt vijf miljoen om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. Het geld komt uit het programma Regio Deal van de Rijksoverheid en is bedoeld voor plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Het geld van Regio Deal is eerder al gebruikt om de zogeheten werkbeweging in Overvecht te organiseren.

Het geld is aangevraagd door de provincie Utrecht. Gedeputeerde Wonen Rob van Muilekom: “Hiermee kunnen we de gezamenlijke aanpak met gemeenten en provincie voortzetten en kunnen we extra investeren in wijken zodat inwoners, ondernemers en bezoekers daar nóg prettiger wonen, werken en verblijven.”

Het geld wordt door de provincie ingezet voor de bestaanszekerheid, wonen en leefomgeving en wijkeconomie. “Om dit te bereiken, is langjarige inzet nodig, zodat we succesvolle projecten kunnen voortzetten, ervaringen delen en aandacht houden voor kwetsbare gebieden”, aldus Van Muilekom.

In 2019 werd de Werkbeweging al gefinancierd met geld vanuit de Regio Deal. Hiermee werden 415 Utrechters in de bijstand, voor wie het vinden van een baan een grote stap is, richting werk geholpen. Hoe het geld de 5 miljoen nu besteed gaat worden is nog niet bekend. Het Rijk, de provincie en gemeente gaan hier samen een voorstel voor maken, in overleg met ondernemers en maatschappelijke organisaties.