Vijf personen naar ziekenhuis bij botsing politieauto en voertuig handhaving in De Meern

Bij een botsing tussen een politieauto en een voertuig van handhaving in De Meern zijn meerdere mensen gewond geraakt. Vijf personen, waaronder twee handhavers, twee politieagenten en een omstander, moesten naar het ziekenhuis. Dat laat fotojournalist Koen Laureij weten via Twitter.

Het ongeluk gebeurde rond 10.45 op de Burgemeester Middelweerdbaan in Utrecht. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Twee handhavers zouden door de brandweer uit hun auto gehaald zijn. De politiewagen kwam in de sloot terecht.