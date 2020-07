Vijf Utrechtse wetenschappers krijgen 125.000 euro voor onderzoek naar corona

Vijf Utrechtse onderzoekers die corona-gerelateerde, maatschappelijke projecten hebben lopen, ontvangen gezamenlijk zo’n 125.000 euro aan subsidie van ZonMw. Deze Nederlandse organisatie voor onderzoek naar gezondheid en zorginnovatie, heeft de subsidies vrijgemaakt als onderdeel van hun COVID-19 programma.

De insteek van het Covid-19 programma is dat alle wetenschappen belangrijk kunnen zijn in het vinden van oplossingen op problemen die zijn ontstaan door corona. Zo hebben scholen, zorginstanties en het openbaar vervoer veel moeilijkheden gehad bij het bedenken van maatregelen. Wetenschappelijke kennis kan hierbij helpen.

Het programma wordt onder meer gefinancierd door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In totaal hebben zij 30 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor subsidies.

Beweeginterventie

Lisanne Koomen is onderzoeker aan het UMC en een van de Utrechtse onderzoekers die geld krijgt. Zij werkt aan een beweeginterventie via livestreams voor mensen met een psychische aandoening. Hierbij kunnen ze online met beweegcoaches in contact komen om tijdens de coronacrisis toch fysiek bezig te blijven.

Verder wordt door Esther Kluber onderzoek gedaan naar gezins- en relatieproblematiek in tijden van corona. Geert Buelens doet onderzoek naar de boekensector, die door corona in diepe crisis is beland. Ewout van de Garde helpt met onderzoek om ziekenhuizen te begeleiden bij het maken van lokaal corona-beleid.

Tot slot onderzoekt Hoogleraar Moderne en Hedendaagse kunst Eva Maria Troelenberg onder meer hoe ziekte wordt ervaren en gedocumenteerd. Dit is onderdeel van tentoonstelling ‘De gezonde stad’ van het Centraal Museum.