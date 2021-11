Vijf vragen over de nieuwe coronaregels die zaterdag van kracht worden

Het leek er allemaal goed uit te zien toen het demissionaire kabinet in september besloot om de anderhalvemetermaatregel af te schaffen. Desondanks liep het anders: de besmettingscijfers, maar vooral ook de ziekenhuis- en ic-cijfers liepen weer op en dat vroeg om ingrijpen. Dinsdagavond werd tijdens een nieuwe persconferentie op de rem getrapt en werden nieuwe coronamaatregelen aangekondigd: een aangescherpt thuiswerkadvies, de coronapas verplicht op meer plekken en een terugkeer van de mondkapjesplicht in onder meer winkels en voor mensen met een contactberoep. Vijf vragen over de nieuwe coronamaatregelen.

1 Wat heeft het demissionaire kabinet dinsdag aangekondigd?

Iedereen zag het wel een beetje aankomen: de coronamaatregelen moesten weer worden aangescherpt. “Het zal niemand verrassen dat we vanavond opnieuw een lastige boodschap hebben”, begon demissionair premier Mark Rutte de persconferentie dan ook. “Lastig omdat we helaas toch weer meer van mensen moeten gaan vragen nu de besmettingscijfers en de ziekenhuiscijfers snel oplopen.”

Rutte benadrukte gelijk dat ‘ons eigen gedrag’ cruciaal blijft en dat daarom de basismaatregelen belangrijk zijn. “Daarmee valt of staat een heel groot deel van de hele corona-aanpak. Het belangrijkste is: blijf thuis bij klachten en laat je testen, ook als je gevaccineerd bent. Test je positief, dan blijf je binnen en dan volg je het advies van de GGD. Was regelmatig je handen, zeker als je ergens binnenkomt. Schud geen handen en geef geen knuffels. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. En natuurlijk: zorg voor voldoende frisse lucht.”

Bovenop de basismaatregelen werden dinsdag drie aangescherpte adviezen aangekondigd, die woensdag gelijk in zijn gegaan. Waar eind september de anderhalvemetermaatregel nog werd opgeheven, is die, weliswaar in een adviesvorm, nu weer terug. “Anderhalve meter is een veilige afstand, bescherm jezelf en anderen”, luidt dat advies.

Het tweede aangescherpte advies heeft betrekking op thuiswerken. In september werd het thuiswerkadvies versoepeld naar: ‘Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is’. Nu de cijfers oplopen denkt het demissionaire kabinet daar toch weer anders over. ‘Werk minimaal de helft van je werktijd thuis’, luidt nu het advies.

Het derde punt dat wordt aangescherpt gaat over reizen. “Mijd drukte onderweg en reis buiten de spits. Want op de weg is het alweer bijna net zo druk als voor corona en ook in het openbaar vervoer zien we het aantal reizigers heel snel toenemen”, zei Rutte daarover.

Vanaf 6 november gaat een reeks maatregelen in waarover de afgelopen dagen in het nieuws al de nodige geruchten rondgingen. Vanaf zaterdag moeten mensen op meer plekken het coronatoegangsbewijs laten zien en de mondkapjesplicht wordt weer uitgebreid.

2 Op welke plekken is vanaf 6 november de coronapas verplicht?

Afgelopen maanden werd de coronapas al op steeds meer plekken verplicht. Zo wordt het coronatoegangsbewijs sinds juni gebruikt bij onder meer festivals en sportwedstrijden. Het aantal plekken waar de coronapas verplicht is, werd eind september uitgebreid. Vanaf toen werd de anderhalvemetermaatregel losgelaten en de coronapas ingevoerd voor iedereen vanaf 13 jaar die bijvoorbeeld naar een horecagelegenheid of concert wil.

Nu het demissionaire kabinet de cijfers weer de verkeerde kant op vindt gaan, is besloten om de coronapas op meer plekken te gaan verplichten. De QR-code, waarmee mensen aantonen dat ze volledig gevaccineerd, hersteld of negatief getest zijn, was al verplicht voor de horeca binnen, sportkantines, publiek bij professionele sportwedstrijden, zakelijke evenementen, bioscopen, theaters en festivals. Vanaf zaterdag komen daar ook andere plekken bij.

De coronapas is vanaf dan ook verplicht op buitenterrassen in de horeca, bij verschillende doorstroomlocaties in sectoren waar de coronapas nu al verplicht is, zoals musea, kermissen en braderieën, maar ook in de georganiseerde amateursport binnen voor publiek en sporters vanaf 18 jaar. Dat geldt dus voor sporten bij een vereniging, maar ook voor sportscholen, groepslessen en zwembaden. Ook op toneelverenigingen, muziekverenigingen, koren en andere culturele verenigingen voor mensen van 18 jaar en ouder wordt de coronapas verplicht. Een uitzondering is er voor georganiseerde jeugdactiviteiten tot 18 jaar, waar jeugdkampen van de scouting, maar ook Sinterklaasintochten onder vallen.

Het demissionaire kabinet kondigde dinsdag aan de coronapas ook te willen verplichten voor buitensporten, maar dat gaat niet door omdat een meerderheid van de Tweede Kamer woensdag tegenstemde.

3 Waar moeten we weer mondkapjes gaan dragen?

Naast de uitbreiding van het aantal plekken waar een coronatoegangsbewijs verplicht is, heeft het demissionaire kabinet ook besloten om de mondkapjesplicht weer op meer plekken in te voeren. De afgelopen tijd was dat alleen nog verplicht in het openbaar vervoer en op bepaalde delen van vliegvelden, maar daar komt dus weer verandering in.

Een vuistregel die geldt voor de mondkapjes is dat de mondkapjesplicht niet geldt daar waar het coronatoegangsbewijs verplicht is: in een restaurant of museum laat je je coronatoegangsbewijs zien en hoef je dus geen mondkapje op, is het idee.

Waar geldt de mondkapjesplicht dan wel? Vanaf zaterdag zijn mondkapjes weer verplicht op stations en perrons en op het hele vliegveld. Ook komt de mondkapjesplicht terug voor alle publiek toegankelijke binnenruimtes. Het gaat dan om overheidsgebouwen zoals gemeentehuizen, bibliotheken, ziekenhuizen, verpleeghuizen, supermarkten en andere winkels.

Ook in het mbo, hbo en op de universiteiten wordt het mondkapje heringevoerd voor de momenten dat mensen van A naar B lopen. Dat is dus in de gangen, bibliotheken, kantines en tussen de colleges door. Wie in een klaslokaal of collegezaal een les volgt, hoeft op dat moment dus geen mondkapje op.

Dan zijn er ook nog de contactberoepen. Ook voor hen worden mondkapjes weer verplicht. Dat geldt voor alle contactberoepen, van kappers en masseurs tot nagelstylisten. Sekswerkers zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht.

4 Wat verandert er op de lange termijn?

Het demissionaire kabinet heeft naar eigen zeggen gekozen voor maatregelen die volgens het Outbreak Management Team (OMT) nu noodzakelijk zijn. “We hebben ook bewust gekozen voor maatregelen die wel beschermend zijn, maar voor het grootste gedeelte van de mensen, voor de grootste groep, mensen die gevaccineerd zijn, zo min mogelijk beperkend. En voor maatregelen die snel in werking kunnen treden, omdat ze al in de wet staan”, legde demissionair minister Hugo de Jonge uit tijdens de persconferentie. De Jonge zei ook dat mogelijk maatregelen nodig zijn die nog niet in de wet staan ‘als we de trend niet weten te keren’. Om die maatregelen door te voeren zou een wetswijziging nodig zijn, die nu in voorbereiding is.

De Jonge noemde vervolgens een reeks maatregelen die na die wetswijziging mogelijk kunnen worden doorgevoerd. In sectoren waar bezoekers om een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd, zoals in de horeca, wil het demissionaire kabinet dat de werkgever ook aan zijn werknemers een coronapas vraagt. “Daarnaast willen we het ook voor werkgevers in andere sectoren mogelijk maken om te kiezen voor coronatoegangsbewijzen om zo te zorgen voor een veilige werkplek”, aldus De Jonge. “Die mogelijkheid, geen verplichting, willen we ook voor de zorg bieden.” Zorginstellingen zouden in dat geval zowel werknemers als bezoekers om een coronapas mogen vragen.

Het demissionaire kabinet wil verder de mogelijkheid om de coronapas in te voeren ‘op andere plekken waar veel mensen dagelijks bij elkaar komen’. De Jonge denkt daarbij aan onder meer winkels waar mensen naartoe gaan voor ‘andere dingen dan je dagelijkse boodschappen’: de niet-essentiële detailhandel. Maar ook in pretparken en dierentuinen zou het coronatoegangsbewijs verplicht moeten kunnen worden.

Die maatregelen zouden dan specifiek gebruikt kunnen worden in dorpen en steden ‘waar we de meeste mensen te beschermen hebben’. De Jonge doelt daarmee op plekken waar de vaccinatiegraad laag is en het aantal besmettingen of ziekenhuisopnames hoog.

De Jonge benadrukt dat deze maatregelen nog in voorbereiding zijn. “Dat vergt veel overleg, bijvoorbeeld met werkgevers en werknemers. Dat vergt instemming van het parlement. Dat vergt tijd en zorgvuldigheid. En aan de hand van een nieuw OMT-advies zullen we de situatie opnieuw beoordelen”, aldus De Jonge. Op 12 november beslist het demissionaire kabinet hoe verder te gaan met deze maatregelen. Tot die tijd wordt vooral in de gaten gehouden hoe de cijfers, specifiek de ziekenhuis- en ic-cijfers, zich de komende dagen ontwikkelen en hoe het gaat met de gedragsadviezen die Mark Rutte in de persconferentie noemde.

5 Hoe staat het met de boostervaccinaties?

Afgelopen tijd viel de term ‘boosterprik’ al vaker en ook Nederland begint binnenkort met het geven van deze ‘extra’ vaccinatie, bovenop de twee vaccinaties (of in het geval van de Janssen-prik één vaccinatie) die mensen eerder haalden. Op basis van het advies dat de Gezondheidsraad onlangs gaf, geeft het demissionaire kabinet ouderen de gelegenheid om als eerst een boosterprik te halen. Volgens De Jonge gebeurt dat uit voorzorg, omdat het de werking van het vaccin versterkt. Vanaf begin december zijn 80-plussers die zelf naar de GGD-prikstraten kunnen komen aan de beurt voor de boosterprik. Daarna volgen de 60- tot 80-jarigen en in december moet gestart worden met boosterprikken in zorginstellingen. Verder kunnen ook zorgmedewerkers snel een boosterprik gaan halen. Het demissionaire kabinet is nu met de zorg aan het uitwerken hoe dat vanaf december kan.

Verder kwam De Jonge dinsdag met het nieuws dat uiteindelijk iedereen die dat wil een boosterprik kan halen. “Hoewel de Gezondheidsraad daar op dit moment nog geen medische noodzaak toe ziet, kan iedereen die dat wil, ook de 60-minners, een boosterprik gaan halen nadat andere groepen aan de beurt zijn geweest.”