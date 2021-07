In navolging van verschillende grote steden in Nederland heeft ook de gemeente Utrecht onderzoek laten doen naar het slavernijverleden van de stad. De Utrechtse gemeenteraad nam op 11 juli 2019 een motie aan waarin de politieke partijen het college verzochten onderzoek te laten doen naar de rol van de stad Utrecht in het slavernijverleden van Nederland. Cultuurhistoricus Nancy Jouwe deed dat afgelopen jaar, samen met Matthijs Kuiper (UU) en Remco Raben (UU en UvA). 31 kilometer aan archiefstukken diende als basis voor het onderzoek, dat antwoord moest geven op de vraag wat de betekenis van de slavernij voor stad en samenleving was. Daarom deze week: vijf vragen over het onderzoek naar het slavernijverleden van Utrecht.

1. Was Utrecht betrokken bij de slavernij?

De hoofdconclusie van de onderzoekers is dat Utrecht formeel betrokken was bij de slavernij. “Bestuur, burgers en instituties van Utrecht hebben direct en indirect aangezet tot, geïnvesteerd in en geprofiteerd van koloniale exploitatie en op slavernij gebaseerde productiesystemen in Amerika, Afrika en Azië. Utrecht laat zien dat een stad zonder grote koloniale instituties toch nauw verbonden is met de Nederlandse slavernijgeschiedenis.”

‘De stad Utrecht was in formele, institutionele zin betrokken bij de slavernij’

De omvang van de betrokkenheid was in Utrecht relatief gering in vergelijking met een stad als Amsterdam, stellen de onderzoekers. Wel was de rol groter dan het bestaande beeld doet vermoeden. Utrecht speelde vooral een rol via het provinciale bestuur, de Staten van Utrecht, die de oprichting van een Utrechtse Compagnie in 1721 instigeerde. Die Utrechtse Compagnie had directe belangen in plantages en slavenhandel en bewindhebbers namen namens de Staten van Utrecht plaats in de kamers van de VOC en WIC.

Het stadsbestuur stimuleerde de oprichting van de Utrechtse Compagnie, die investeerde in plantages in Suriname en de suikerhandel. Op het Lucasbolwerk, op de plek van de Stadsschouwburg Utrecht, stond in de achttiende eeuw een suikerraffinaderij waar door slavenhanden geproduceerde suiker werd geraffineerd.

‘Persoonlijke betrokkenheid van Utrechtse bestuurders en profijt voor inwoners en instituties’

Een groot deel van de Utrechtse bestuurlijke elite had volgens het onderzoek ‘directe, persoonlijke belangen’, omdat ze bijvoorbeeld aandelen hadden in compagnieën en plantages in zuidelijk Amerika of bewindhebber waren in een van de compagnieën. Van de vroegschapsleden – een soort voorloper van gemeenteraadsleden – inclusief burgemeesters had in de zeventiende eeuw 23 procent en in de achttiende eeuw 42 procent directe en indirecte belangen.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Overigens hadden niet alleen hooggeplaatste Utrechters belangen bij koloniale exploitatie. De gemeente, de rooms-katholieke kerk, de zendingsverenigingen, musea en de universiteit hebben allemaal profijt gehad van de koloniale connecties van Nederland en de rijkdommen die uit koloniale relaties voortvloeiden.

Maar ook inwoners van Utrecht hadden profijt van de slavernij. Volgens de onderzoekers hebben 2.800 Utrechters in de achttiende eeuw werk gevonden bij de VOC. Dat zou erop neerkomen dat elk jaar bijna dertig mannen uit Utrecht naar Azië reisden. De onderzoekers concluderen daaruit dat de Compagnie een grote werkgever was.

De betrokkenheid van Utrechtse bestuurders en inwoners bij kolonialisme en slavernij is volgens de onderzoekers lange tijd onzichtbaar gebleven. In de koloniale tijd al konden Utrechters in relatieve anonimiteit profiteren van de slavernij, door middel van beleggingsfondsen en andere nieuwe financiële constructies, stellen de onderzoekers. Ze concluderen dan ook dat het zelfbeeld van Utrecht als een stad ver weg van alle koloniale activiteit moet worden bijgesteld.

2. Wat speelde naast betrokkenheid van bestuurders en bewoners een rol in het slavernijverleden van Utrecht?

‘Zwarte aanwezigheid lang buiten beeld’

De eerste tot slaaf gemaakte dienaren, maar ook vrije mensen van kleur, kwamen in de zeventiende eeuw naar Utrecht om daar een leven op te bouwen. De aanwezigheid is nooit verdwenen, maar ‘zelden als integraal onderdeel van de stad beschouwd’, stellen de onderzoekers. “Rekenschap geven aan de verweven geschiedenissen van stad en slavernij omvat ook het geven van erkenning voor die aanwezigheid, voor de bijdrage die dat heeft geleverd aan het Utrechtse leven en voor de doorwerking van in de slavernij ontstane denkpatronen en sociale verhoudingen.”

‘Centrum van abolitionisme’

Het pleidooi voor afschaffing van de slavernij van personen als Petronella Moens, Nicolaas Beets en Jan Ackerdijck was vaak religieus gemotiveerd en kan volgens de onderzoekers niet los gezien worden van de status van Utrecht als belangrijk religieus centrum, met onder meer de aanwezigheid van een theologische faculteit. “Het gedachtegoed van de verschillende Utrechtse voorstanders van de afschaffing van de slavernij was divers: allen pleitten zij voor de afschaffing van het instituut slavernij, maar over de weg daarnaartoe en over de gewenste invulling van een maatschappij vrij van slavernij verschilden zij duidelijk van inzicht.”

3. Hoe heeft het stadsbestuur gereageerd op de conclusies?

Burgemeester Sharon Dijksma noemde het boek ‘een van de belangrijkste en misschien wel hét belangrijkste boek’ dat in Utrecht is verschenen. “U mag best weten: ik neem dit boek in ontvangst met een zwaar gemoed. De rol van Utrecht in de koloniale economie en het slavensysteem was groter dan tot nu toe werd aangenomen. De conclusies zijn hard, confronterend en noodzakelijk”, zei Dijksma tijdens de boekpresentatie.

“Dit onderzoek maakt pijnlijk duidelijk dat achter de economische voorspoed in onze stad ook veel leed verborgen zit van mensen die soms letterlijk het leven lieten, maar wiens namen nooit in de geschiedenisboeken terechtkwamen. Het is onze verantwoordelijkheid dat leed en die misstanden samen een plek te geven.”

“De conclusies zijn hard, confronterend en noodzakelijk” – Burgemeester Dijksma

4. Komen er nu excuses van het stadsbestuur?

Onderdeel van de in 2019 aangenomen motie is dat het stadsbestuur van Utrecht nu gaat beslissen of ook Utrecht excuses aan gaat bieden voor de slavernijgeschiedenis van de stad. Nu het onderzoek er ligt, kan dat proces volgens het college beginnen. “We geven betrokkenen de tijd om goed kennis te nemen van het onderzoek en zullen de resultaten onder een breed publiek onder de aandacht brengen.”

Ook laat de gemeente onderzoeken op welke wijze excuses het best kunnen worden aangeboden, ‘waarmee recht wordt gedaan aan al het geleden leed dat generaties later nog steeds voelbaar is’. Het college beslist waarschijnlijk in oktober of en op welke manier er excuses worden aangeboden.

5. En hoe gaat het nu verder?

De onderzoeksresultaten zijn eind juni gepubliceerd in de vorm van een boek: Slavernij en de stad Utrecht. Het boek is te koop bij uitgeverij Walburg Pers en verschillende boekwinkels in de stad. Ook is het boek in te zien bij bibliotheken in Utrecht.

De keuze om de resultaten te presenteren in een boek zorgt overigens ook voor kritiek, onder meer van de Utrechtse fractie van de PVV. “Dit boek is betaald met gemeenschapsgeld en dat in opdracht van de raad. De inwoners van Utrecht die de volledige publicatie willen lezen moeten nu 25 euro betalen, terwijl het onderzoek al reeds door hen betaald is via belastingen”, stelt de PVV in schriftelijke vragen aan de wethouder.

Onder meer de gemeente Amsterdam, die ook onderzoek liet doen naar het slavernijverleden van de stad, liet het onderzoek weliswaar in boekvorm verschijnen, maar op de website van de gemeente is voor inwoners ook een gratis publieksversie beschikbaar.

Wethouder Linda Voortman zal later reageren op de vragen van de PVV, dat is op het moment van schrijven nog niet gebeurd. De gemeente heeft via een woordvoerder wel laten weten dat er geen gratis publieke versie komt.