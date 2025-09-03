Vijf zaken uit Utrecht genomineerd voor landelijke horeca-awards

Vijf Utrechtse horecazaken maken kans om in de prijzen te vallen bij de Entree Awards, een jaarlijkse prijsuitreiking voor de nieuwste horecazaken uit het hele land. Het gaat om Vivid, Maresia, De Hondekop, Paloma en The Fools. Ze zijn genomineerd in drie categorieën.

De genomineerde horecazaken laten volgens Iris Kranenburg, juryvoorzitter en hoofdredacteur van Entree, goed zien hoe ondernemen er tegenwoordig uitziet: “Ze laten zien dat er ondanks alle stijgende kosten een succesvol concept neergezet kan worden. Zij zijn een voorbeeld voor ondernemers binnen en buiten de branche, én plekken die we aanraden om te bezoeken.”

Restobar Vivid en restaurant Maresia zijn allebei in de categorie ‘Best New Dine & Drink big city’ genomineerd, maar dingen naar verschillende prijzen. De eerstgenoemde heeft plek voor minder dan honderd gasten, terwijl Maresia plek biedt voor meer dan honderd gasten. In de categorie ‘Best New Mega Restaurant’ zijn restaurant De Hondekop en de Spaanse eetbar Paloma genomineerd. Cocktailbar The Fools is genomineerd voor ‘Best New Cocktailbar’.

Een jury van maar liefst 22 man moet uiteindelijk gaan beslissen wie in welke categorie gaat winnen. Best een uitdaging, want er zijn in totaal 55 genomineerden in 11 categorieën. De uitreiking van de awards is op 1 december.