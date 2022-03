Vijfentwintig Oekraïense kinderen met kanker arriveren bij Prinses Máxima Centrum in Utrecht

Vijfentwintig Oekraïense kinderen met kanker zijn maandagavond samen met hun ouders of verzorgers aangekomen bij het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Zij reisden met een speciale vlucht van vakantieaanbieder Corendon vanuit Polen naar Nederland.

Vorige week had het Prinses Máxima Centrum al hulp aangeboden aan Oekraïense kinderen met kanker. Vanwege de oorlog was er in het Oost-Europese land volgens het centrum voor kinderoncologie een ‘acute noodsituatie’ ontstaan.

Sindsdien heeft het Utrechtse ziekenhuis samen met de Vereniging Kinderkanker Nederland en andere partnerorganisaties voorbereidingen getroffen om de zieke kinderen uit Oekraïne op te vangen en de hulpactie de coördineren. De gevluchte gezinnen verblijven momenteel bij gastgezinnen of in vakantiehuisjes.

Trots

“De reis is gelukkig goed verlopen”, zegt Kathelijne Kraal van het Prinses Máxima Centrum, die meereisde vanuit Polen. “We zijn trots op alle mensen en organisaties die ons hebben geholpen om deze bijzondere hulpactie te laten slagen. Samen hebben we deze Oekraïense kinderen met kanker en hun gezin een warm welkom kunnen bieden.”

De kinderen die maandag arriveerden zijn tussen de 0 en 18 jaar, en hebben verschillende kankerdiagnoses. De meeste kinderen vervolgen volgens het ziekenhuis hun behandeling met chemotherapie. Anderen worden in de komende tijd geopereerd of krijgen een stamceltransplantatie.

Belangrijkste doel

Rob Pieters, kinderoncoloog en lid van de raad van bestuur van het Prinses Máxima Centrum, noemt het zo snel mogelijk opstarten van de behandeling van de kinderen het ‘belangrijkste doel’.

“Want die is de afgelopen twee weken gestopt of vertraagd. We hebben de behandeling van deze kinderen zo georganiseerd dat de zorg voor de Nederlandse kinderen met kanker ongestoord doorgang kan vinden.”

